Renzi campagna di Italia Viva in stile Ventennio contro Meloni | Quando c’era lei…

Da lapresse.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni politiche tra il governo e una forza di minoranza, con un messaggio pubblicitario che ha attirato l’attenzione. Italia Viva, partito guidato dall’ex premier, ha promosso una campagna per il 2xmille che include un confronto storico con riferimenti al Ventennio fascista. L’attenzione si concentra sulla reazione del governo, che ha espresso disagio per le parole contenute nello spot, considerandole inopportune e fuori luogo in un contesto politico delicato.

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Italia Viva di Matteo Renzi ha lanciato una campagna per il 2xmille che ha irritato il governo Meloni per un rifermento al Ventennio fascista. Nelle stazioni di Roma e Milano sono apparsi cartelloni pubblicitari, firmati Iv, che ironizzano sui risultati raggiunti dall’esecutivo di centrodestra e si ispirano, nell’estetica e nella retorica, agli anni di Mussolini. “Quando c’era lei i treni arrivavano in ritardo”, “quando c’era lei i giovani scappavano dall’Italia”, recitano alcuni manifesti che poi invitano s donare il 2xmille a Italia Viva. Renzi: “Meloni arrabbiata per i cartelli dei treni in ritardo? Senta Salvini”. Il leader del partito centrista, Mattero Renzi, ha commentato la questione, diventata anche un caso politico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Renzi, campagna di Italia Viva in stile Ventennio contro Meloni: “Quando c’era lei…”
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