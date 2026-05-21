Renzi campagna di Italia Viva in stile Ventennio contro Meloni | Quando c’era lei…

Un nuovo episodio si aggiunge alle tensioni politiche tra il governo e una forza di minoranza, con un messaggio pubblicitario che ha attirato l’attenzione. Italia Viva, partito guidato dall’ex premier, ha promosso una campagna per il 2xmille che include un confronto storico con riferimenti al Ventennio fascista. L’attenzione si concentra sulla reazione del governo, che ha espresso disagio per le parole contenute nello spot, considerandole inopportune e fuori luogo in un contesto politico delicato.

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