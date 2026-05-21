Il rendiconto 2025 è stato approvato oggi dal Consiglio comunale con i poteri del Commissario straordinario. Il documento mostra un disavanzo che supera le previsioni iniziali, evidenziando alcune criticità nelle finanze dell'ente. La delibera è stata adottata in una seduta in cui sono stati discussi i risultati economici dell’anno, senza tuttavia essere ancora definitive tutte le analisi sulle cause del disavanzo. La situazione finanziaria rimane sotto osservazione, con interventi ancora in fase di valutazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Con deliberazione assunta in data odierna con i poteri del C onsiglio C omunale, i l C ommissario S traordinario, D ott. ssa Giuliana Perrotta, acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori, ha approvato il rendiconto di gestione p er l’esercizio finanziario 2025, con la partecipazione dei subcommissari Dott. Padovano, Dott.ssa De Felice e Dott. Iannuzzi. Tale parere ha dato atto che, recependo le osservazioni e le preoccupazioni manifestate dall’ O rgano di C ontrollo nella propria relazione relativa al primo semestre 2025, sul rischio del mancato rispetto degli impegni assunti con il P iano P luriennale... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rendiconto 2025 approvato: disavanzo oltre le attese, ma restano criticità

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