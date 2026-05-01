Acireale approvato il rendiconto 2025 | oltre quattro milioni di avanzo disponibile

Il Consiglio comunale di Acireale ha approvato definitivamente il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025. La decisione segue l’ok già dato dalla Giunta in precedenza e permette di rendere disponibile un avanzo di oltre quattro milioni di euro. L’atto rappresenta il risultato di un procedimento che ha coinvolto diverse fasi e passaggi amministrativi nel corso dell’anno.

Il Consiglio comunale di Acireale ha approvato in via definitiva il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, completando l’iter avviato con il precedente via libera in Giunta.Il documento certifica un risultato di amministrazione pari a 92.998.348,53 euro e conferma la.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Treviglio, approvato il rendiconto 2025: avanzo libero di oltre 4 milioni. Conti in salute e investimenti confermati Bonea, approvato il rendiconto 2025: avanzo di oltre 1,8 milioni di euroNella seduta del consiglio comunale del 27 marzo, è stato approvato il rendiconto di gestione dell’anno 2025 del Comune di Bonea. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Acireale, conti in attivo di 4,3 milioni; Ok al rendiconto con un avanzo di oltre 4,3 milioni di euro. Acireale, approvato il rendiconto 2025: oltre quattro milioni di avanzo disponibileIl Consiglio comunale di Acireale ha approvato in via definitiva il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2025, completando l’iter avviato con il precedente via libera in Giunta ... cataniatoday.it Regione Abruzzo, approvato il rendiconto. Quaglieri: dai conti in rosso all’avanzo da 78 milioniL'Aquila. La Giunta Regionale approva il Rendiconto della Gestione 2025. A seguito dell’approvazione dei conti Giudiziali resi dal Tesoriere e ... marsicalive.it ACIREALE SI VESTE DI FIORI: INAUGURATA L’EDIZIONE 2026 TRA MERCATINI, ARTE E ATTESA PER IL CONCERTONE DELL’1 MAGGIO Ha preso ufficialmente il via a Acireale l’edizione 2026 della Festa dei Fiori, con un centro storico trasformato in un s - facebook.com facebook