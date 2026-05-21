Renault Twingo E-Tech Electric | l’innovazione tecnologica che ridefinisce la city-car
La Renault Twingo E-Tech Electric è arrivata sul mercato come un modello che introduce nuove soluzioni tecnologiche nel segmento delle city car. La vettura è alimentata da un motore elettrico, con una batteria che garantisce autonomia e prestazioni adeguate per la mobilità urbana. La produzione del veicolo si svolge in stabilimenti europei, e la sua commercializzazione include diverse versioni e allestimenti. La Twingo E-Tech Electric si rivolge principalmente a chi cerca un'auto compatta e più sostenibile per gli spostamenti quotidiani.
La nuova Renault Twingo E-Tech Electric si presenta come un vero e proprio game changer tecnologico nel segmento A, progettata per democratizzare la mobilità elettrica senza rinunciare a soluzioni d'avanguardia. Sviluppata in tempi record (sole 100 settimane), questa vettura fonde una meccanica ottimizzata con un ecosistema digitale evoluto, stabilendo nuovi standard per l’efficienza urbana. L’efficienza del "Good Sizing". Il cuore tecnologico della vettura è la piattaforma RGEV small, un'architettura modulare condivisa con i segmenti superiori che garantisce agilità e un peso contenuto di circa 1.200 kg. La propulsione è affidata a un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 60 kW (82 CV) e 175 Nm di coppia, capace di una spinta immediata che permette di scattare da 0 a 50 kmh in soli 3,85 secondi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
2026 Renault Twingo E-Tech electric Techno Absolute Green im Detail
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Twingo E-Tech Electric, la tradizione Renault rivive in forme compatte e giocose
Arriva in Italia Renault Twingo E-Tech Electric, porte aperte il 18 e 19 aprile?(Adnkronos) – Continua la riproposizione in versione elettrica di modelli storici Renault che ripropongono nomi e stilemi adattati al nuovo modo di...
Hot take: l’era delle microcar low-cost è finita. La Renault Twingo E-Tech 2026 umilia chi diceva EV da città = compromesso. Team elettrico o nostalgici? #RenaultTwingo #AutoElettriche x.com
Piccola fuori. Grande dentro. Elettrica nel cuore. La nuova #Renault #Twingo E-Tech Electric è finalmente qui da noi a Velletri! Zero emissioni. Massima praticità. Vuoi provarla? Prenota il tuo Test Drive, ti aspettiamo! GRUPPO PULICATI Punto Vendita V facebook
Perché Renault non importa il Twingo E-Tech? reddit
Renault Twingo E-Tech Electric, carrozzeria, abitacolo e interni FOTOGALLERY COMPLETATutte le foto della nuova Renault Twingo che torna nel 2025 in versione 100% elettrica, con l’obiettivo di rilanciare il segmento delle city car EV economiche. Prodotta a Novo Mesto (Slovenia), la ... newsauto.it
Renault Twingo E-Tech brilla tra i fiori a FloraCultRenault Twingo E-Tech Electric è la regina di FloraCult 2026. Scopri l'installazione immersiva realizzata ai Casali del Pino ... rumors.it