Twingo E-Tech Electric la tradizione Renault rivive in forme compatte e giocose

La nuova Twingo E-Tech Electric rappresenta il ritorno di un modello iconico di Renault, caratterizzato da linee che richiamano il passato e da un carattere vivace. La vettura, interamente elettrica, si presenta compatta e dal design giocoso, elementi che si collegano alla lunga storia del modello. Renault afferma che sono stati venduti oltre 4 milioni di esemplari nel corso degli anni, confermando il successo della gamma Twingo.

Birichina come una volta, “solo” più moderna e a zero emissioni. La nuova Twingo E-Tech Electric, “sprizza allegria da tutti i pori”, promette Renault, che ne rivendica linee che affondano nella tradizione: non è un caso che ne siano stati venduti 4,1 milioni di esemplari. “Dalla forma generale ai numerosi dettagli, vanta la discendenza diretta dalla prima generazione di Twingo”, sintetizza il costruttore. “Per Renault ha molto senso avere un’auto così. L’ elettrificazione nel nostro continente si deve fare con le macchine piccole – aveva dichiarato in occasione dell’anteprima parigina dell’auto il numero uno della filiale italiana Sébastien Guigues – La Twingo è una macchina molto particolare: Rotonda, piccola fuori, ma molto grande dentro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Twingo E-Tech Electric, la tradizione Renault rivive in forme compatte e giocose Renault Twingo E-Tech Electric: aperti gli ordini della versione Evolution. Dati e prezziSe il debutto della Renault Twingo nel 1992 aveva rappresentato una rivoluzione nel mondo delle utilitarie, il lancio della sua versione elettrica a... Arriva in Italia Renault Twingo E-Tech Electric, porte aperte il 18 e 19 aprile?(Adnkronos) – Continua la riproposizione in versione elettrica di modelli storici Renault che ripropongono nomi e stilemi adattati al nuovo modo di... Renault Twingo E-Tech electric makes a splash with its distinctive design