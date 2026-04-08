Arriva in Italia Renault Twingo E-Tech Electric porte aperte il 18 e 19 aprile?

In Italia, è prevista l’arrivo di Renault Twingo E-Tech Electric, con porte aperte il 18 e 19 aprile. La casa automobilistica continua a proporre in versione elettrica modelli storici, mantenendo i nomi e gli stili caratteristici, adattandoli alle nuove esigenze di mobilità sostenibile. La presentazione ufficiale e le eventuali anteprime si concentrano in queste date, offrendo ai potenziali clienti la possibilità di conoscere da vicino la versione elettrica di un modello che ha segnato nel tempo il segmento delle city car.

(Adnkronos) – Continua la riproposizione in versione elettrica di modelli storici Renault che ripropongono nomi e stilemi adattati al nuovo modo di vivere la mobilità. Così nel weekend porte aperte del 18 e 19 aprile, Renault Twingo E-Tech Electric arriva nelle concessionarie italiane, pronta a riscrivere le regole della mobilità urbana elettrica. Le forme – e lo spirito – richiamano la prima generazione del modello, lanciato nel 1992: restano le dimensioni compatte (3,79 m) ma anche la buona abitabilità. Differenza principale è che la Twingo 2026 è a cinque porte, anziché a tre, e solo a corrente. Ispirata – sul piano della meccanica – alle Renault 4 E-Tech e 5 E-Tech, offre una batteria più economica (da 27,5 kWh) ma anche più 'pratica' che comunque assicura oltre 200 km di autonomia nell'utilizzo normale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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