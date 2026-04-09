Sport is respect la Lnd promuove il corso per community coach

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la sua area CSR, ha avviato un corso dedicato ai community coach, con l’obiettivo di formare operatori sportivi in grado di prevenire discriminazioni e favorire ambienti più inclusivi. Il progetto si rivolge a figure che lavorano nel settore per migliorare le dinamiche di squadra e promuovere il rispetto nello sport. L’iniziativa si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e formazione nel mondo dilettantistico.

Il progetto formerà operatori sportivi capaci di prevenire discriminazioni, promuovere contesti inclusivi e migliorare le dinamiche di squadra ROMA - La Lega nazionale dilettanti con la sua Area CSR promuove il corso per Community Coach, dedicato alla promozione di contesti sportivi più inclusivi. Realizzato in collaborazione con il Consiglio d'Europa e con il patrocinio della Figc, del Ministro per lo Sport e i Giovani e di Unar, il progetto formerà operatori sportivi capaci di prevenire discriminazioni, promuovere contesti inclusivi e migliorare le dinamiche di squadra. "Oggi presentiamo i risultati del percorso iniziato due anni fa con il progetto Sport is Respect, in collaborazione con il consiglio d'Europa e le rappresentative della Lnd, e inauguriamo l'iniziativa Community Coach. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - "Sport is respect", la Lnd promuove il corso per community coach Lo sport come inclusione: "Promuove il benessere""Il progetto di riqualificazione dell’area sportiva a Molino Nuovo è parte di un’ampia visione che vuole favorire l’aggregazione giovanile, non per... Leggi anche: Moviola Pisa-Milan, ‘La Gazzetta dello Sport’ promuove Fabbri. Sul rigore e il rosso di Rabiot … Temi più discussi: Respect - Chiesa di Milano; Al 59° Rallye Elba-Trofeo Cantiere Navale ESAOM, il convegno dedicato alla prevenzione; Winners - Chiesa di Milano. Sport is respect, la Lnd promuove il corso per community coachROMA (ITALPRESS) - La Lega nazionale dilettanti con la sua Area CSR promuove il corso per Community Coach, dedicato alla promozione di contesti sportivi pi ... italpress.com Il calcio contro le discriminazioni: Sport is RespectLo sport come un alleato in campo e nella vita con l’obiettivo fondamentale di garantire che nessuna identità sia esclusa o si senta fuori luogo. La Lega Dilettanti, con la sua Area Responsabilità ... corrieredellosport.it Il Ministro dello Sport ha commentato le voci di una possibile partecipazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo dopo l’eliminazione in finale playoff: https://fanpa.ge/M0Xt5 - facebook.com facebook #PapaLeoneXIV agli atleti: in tempi di #guerre, lo sport promuove la logica dell’ #incontro @Coninews @milanocortina26 @giomalago @andreaabodi @SportGoverno Le parole del #Papa durante l'udienza in Vaticano con gli atleti dei Giochi Olimpici e P x.com