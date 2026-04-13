Relais & Châteaux, noto gruppo di strutture ricettive di alta gamma, ha recentemente ampliato la propria presenza in Centro America, aprendo nove nuove strutture in Belize. Questa espansione segna un passo importante per il network, che continua a svilupparsi anche in questa regione. La decisione di introdurre nuove location nel paese riflette l’interesse del settore dell’ospitalità verso il mercato centroamericano. La novità è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale del gruppo.

Il network di ospitalità d’élite Relais & Châteaux estende la propria impronta geografica nel cuore del Centro America, segnando un ingresso ufficiale in Belize con l’aggiunta di nove nuove strutture alla propria rete. Questo movimento strategico porta il totale degli indirizzi indipendenti della collezione a quota 580, consolidando una presenza che attraversa i continenti. Nuovi orizzonti tra isole private e villaggi tradizionali. L’espansione non si limita alle coste caraibiche, ma disegna una mappa di eccellenza che tocca diverse realtà internazionali. Nel Belize, l’attenzione si concentra sul Prana Maya Island Resort, situato sulla penisola privata di Placencia Caye, dove sono disponibili 7 ville e 10 suite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lusso e sostenibilità: il nuovo volto di Relais & Châteaux nel mondo

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