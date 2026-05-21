Reinhold Messner, noto alpinista e avventuriero, ha espresso pubblicamente il suo rammarico riguardo ai rapporti familiari. Ha dichiarato di aver lasciato ai figli un’eredità in vita, ma ora si sente escluso e criticato, con l’accusa di non essere più in grado di gestire sé stesso. In un’intervista rilasciata nel luglio del 2024 a una rivista tedesca, Messner ha parlato di un rapporto teso con i figli e di sentirsi messo da parte. La risposta del figlio Simon non si è fatta attendere.

Nel luglio del 2024 al tedesco Apotheken Umschau aveva parlato con amarezza dei suoi figli: “Il nostro rapporto è teso. Uno dei miei errori più grandi è stato lasciar loro la maggior parte del mio patrimonio prima della mia morte. Non capiscono che è tutto un dono e non apprezzano il valore della mia generosità”. La prima ma non l’unica volta in cui Reinhold Messner ha parlato in questi termini della sua eredità, come ha fatto nei giorni scorsi ospite della trasmissione radiofonica Frueshtuck bei mir dell’emittente austriaca Ö3: “Ero così ingenuo da pensare di donare mentre ero ancora vivo, affinché i miei figli imparassero quali fossero le loro responsabilità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero ingenuo, ho lasciato ai miei figli l’eredità da vivo. Ora mi hanno messo da parte, dicono ‘il vecchio non è più capace'”: le dure parole di Reinhold Messner e la replica del figlio Simon

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