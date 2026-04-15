Marche prossimo consiglio regionale martedì 21 aprile

Il consiglio regionale delle Marche si riunirà martedì 21 aprile alle ore 10 per la sua prossima seduta. La convocazione è stata ufficializzata e l'assemblea si svolgerà nella sede consiliare. La sessione si concentrerà sui punti all'ordine del giorno previsti per questa data. La riunione sarà pubblica e aperta alla partecipazione dei presenti.

La prossima seduta del consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 21 aprile, dalle ore 10. Avvio con interrogazioni e interpellanze, con alcuni atti ispettivi abbinati in materia di residenze sociosanitarie. A seguire la nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana per l’istruzione permanente di Osimo e una proposta di legge che introduce alcune modifiche sulle norme di pianificazione per il governo del territorio. In coda le mozioni abbinate sul contrasto alla violenza di genere e sulla bonifica di ordigni bellici. E’ possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, prossimo consiglio regionale martedì 21 aprile TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL: El Vietnam de Piedra que espera a Irán Notizie correlate Marche, prossimo consiglio regionale monotematico su SanitàLa prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche, in programma dalle ore 10 di martedì 24 marzo, sarà monotematica sui temi della Sanità. Marche, prossimo consiglio regionale il 31 marzo. Seduta per la Giornata “Carlo Urbani”Seduta del Consiglio regionale delle Marche convocata per martedì 31 marzo a partire dalle ore 10. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: TRASMESSO IN AULA IL VIDEOMESSAGGIO DI MARYAM RAJAVI; La resistenza iraniana parteciperà al prossimo Consiglio regionale delle Marche; Alluvione Marche 2022, Babini nominato Commissario per la Ricostruzione; Il consiglio comunale dei ragazzi di Ascoli ricevuto dal presidente del consiglio regionale Pasqui. Marche, prossimo consiglio regionale martedì 21 aprileIn apertura interrogazioni e interpellanze, tra i temi le residenze sociosanitarie. Seguiranno la nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell’Istituto Campana di Osimo e un ... lapresse.it La resistenza iraniana parteciperà al prossimo Consiglio regionale delle MarcheIl Consiglio regionale delle Marche si riunisce martedì 14 aprile alle 10. La seduta si apre con un intervento in videomessaggio di Maryam Rajavi, presidente del Consiglio nazionale della Resistenza i ... ansa.it #ilpaesedelletradizioni Rai Libri #SanGinesio #marche Marche Tourism - facebook.com facebook ÈTv Marche : L’Assemblea legislativa delle Marche ha aperto i lavori con un videomessaggio di @Maryam_Rajavi sulla lotta per una Repubblica democratica in Iran. Il presidente Gianluca Pasqui ha espresso solidarietà al popolo iraniano. @Fontana3 x.com