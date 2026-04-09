Friulpress rinviato il secondo incontro | Inaccettabile necessario un intervento urgente della Regione

E’ stato rimandato ancora una volta l’incontro tra i rappresentanti dei lavoratori e la nuova proprietà di Friulpress, che era previsto per mercoledì 8 aprile. La decisione di posticipare la riunione ha suscitato reazioni tra i sindacalisti, che hanno definito la situazione inaccettabile e hanno richiesto un intervento urgente da parte delle autorità regionali. La data della prossima riunione non è stata ancora comunicata.

Slitta di nuovo l’incontro tra i sindacati e la nuova proprietà di Friulpress, inizialmente in calendario per mercoledì 8 aprile. Il rinvio arriva dopo un primo tentativo di confronto tra le parti fissato per il 31 marzo e saltato all'ultimo momento. I sindacati e le RSU hanno dunque scelto di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Friulpress, saltato l'incontro tra proprietà e sindacati: "La Regione attivi subito un tavolo istituzionale"A dirlo è stata la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra Serena Pellegrino, intervenuta nel merito della cessione dell'azienda di Sesto... Leggi anche: Danni mareggiate: il Comune sollecita l’intervento urgente della Regione Puglia Friulpress, saltato anche il secondo incontro tra nuova proprietà e sindacatiEra previsto per oggi, ma l'incontro tra la nuova proprietà della Friulpress di Sesto al Reghena e i sindacati è stato annullato all'ultimo momento. L'incontro era stato programmato dopo che allo stes ... rainews.it Friulpress e altre crisi aziendali, cresce la domanda di CIGLe imprese guardano con preoccupazione agli effetti delle guerre su costi e approvvigionamento delle materie prime ... rainews.it