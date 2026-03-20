Senza acqua e scoppia la furia | morde e stacca l’orecchio al proprietario nel napoletano

Nel condominio di Villaricca, una lite tra un proprietario e un inquilino è degenerata in violenza dopo che l’acqua è mancata. Un uomo ha morso e staccato un orecchio all’altro durante l’alterco. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione accumulata per la mancanza di acqua nel complesso abitativo.

Cosa è successo nel condominio di Villaricca?. La tensione per la mancanza d’acqua si trasforma in violenza. A Villaricca, nel Napoletano, una lite condominiale è degenerata fino a un gesto estremo: un 33enne ha morso e staccato parte dell’orecchio del proprietario di casa. L’episodio è avvenuto nella zona di Villaricca 2, dove da giorni i residenti convivono con gravi disagi nell’erogazione idrica. Una situazione che ha acceso gli animi fino a trasformare lo stabile in un vero e proprio ring. Perché la lite è degenerata così?. Alla base dello scontro, un dubbio che ha alimentato la tensione tra gli inquilini e il proprietario: di chi è la responsabilità della mancanza d’acqua? Da una parte gli affittuari, esasperati da giorni senza servizio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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