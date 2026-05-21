A Reggio Emilia, un ladro è stato immortalato dalla vittima mentre cercava di rubare un’auto in sosta. L’episodio si è verificato il 21 maggio 2026 e, grazie alle fotografie scattate sul posto, si è riusciti a identificare l’uomo prima che potesse allontanarsi. La vittima ha notato il sospetto e ha scattato alcune immagini che hanno permesso di documentare l’accaduto. La polizia ha avviato le indagini per approfondire l’identità del presunto ladro.

Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – Sorpreso dal proprietario durante un tentativo di furto su un’autovettura in sosta, è stato fotografato prima che si dileguasse. E quello scatto ha favorito le indagini dei carabinieri di Reggio Emilia, che hanno ben presto identificato il presunto autore del reato, già denunciato alla magistratura. Si tratta di un uomo di 54 anni abitante in città. I fatti risalgono alla serata del 18 maggio, avvenuti in via Guadiana. La vittima, un giovane residente a Cadelbosco Sopra, stava uscendo dal posto di lavoro quando ha notato un individuo seduto all’interno della propria auto intento a frugare nel portafogli appena rubato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ladro fotografato dalla vittima del furto

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