Reggio Emilia cittadini fermano ladro d’auto | denunciato 42enne

A Reggio Emilia, nei pressi dei Chiostri di San Pietro, un uomo di 42 anni è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo aver tentato di introdursi in un’auto parcheggiata. I cittadini presenti hanno fermato il sospetto e hanno chiamato le forze dell'ordine, che hanno poi individuato e identificato il responsabile. La vicenda si è conclusa con la denuncia dell’uomo per tentato furto.

Un uomo di 42 anni è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato dopo essersi introdotto in un veicolo parcheggiato a Reggio Emilia, nei pressi dei Chiostri di San Pietro. L’intervento delle Volanti è scattato rapidamente grazie alle segnalazioni inviate da alcuni passanti. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato che l’abitacolo dell’auto era stato rovistato e la carrozzeria presentava dei danni. Dalle descrizioni dei testimoni al fermo in via San Girolamo. La tempestività della risposta è stata possibile perché i cittadini hanno fornito dettagli precisi sull’autore del fatto. Queste indicazioni hanno permesso agli operatori di rintracciare l’individuo poco tempo dopo in via San Girolamo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia, cittadini fermano ladro d’auto: denunciato 42enne Reggio Emilia, riga l'auto del dirigente scolastico e viene denunciatoReggio Emilia, 16 febbraio 2026 – Avrebbe rigato l’auto del proprio dirigente per vendetta, come ritorsione per un richiamo ricevuto sul posto di... Palagonia, a spasso in centro con la moto rubata a ferragosto: ladro 42enne denunciatoNascosto sotto le carenature del mezzo a due ruote c'era un interruttore elettrico che consentiva il bypass del sistema d’accensione, rendendo così... Temi più discussi: Polemica su via dei Ronchi . I cittadini: È pericolosa; Reggio Emilia, lavoro e comunità in trasformazione: Ascensore sociale fermo; Il Mercato Europeo anima Reggio Emilia fino a Pasquetta. Dai churros spagnoli, alla pizza fritta napoletana fino agli arrosticini abruzzesi: ecco cosa si può trovare; Reggio, Fratelli d’Italia: L’Hollywood chiuso in 24 ore, AQ16 tollerato per 23 anni. Il video dell’uomo che completamente nudo corre per le strade di Reggio EmiliaUomo nudo corre per le strade di Reggio Emilia tra stupore e video virali, fermato dalla polizia dopo comportamenti insoliti in città ... blitzquotidiano.it Reggio Emilia: nudo in circonvallazione, fermato dalla poliziaAttorno alle 13.30 un uomo completamente nudo ha iniziato a correre lungo la circonvallazione a Reggio Emilia, attirando l’attenzione di automobilisti e ... redacon.it In estate il rapper è atteso al campovolo di Reggio Emilia, dove sindacati e Anpi sono già sul piede di guerra, dopo che già nel 2023 era saltata l'esibizione. Le sparate del rapper sui nazisti e le polemiche che gli stanno facendo perdere contratti e occasioni di - facebook.com facebook Kayne West, dopo Londra polemiche anche per il concerto in programma a Reggio Emilia: «Chi gira con le svastiche non deve esibirsi» x.com