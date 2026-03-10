Durante i lavori in campagna trova il sacco del ladro | Carabinieri restituiscono la refurtiva alla vittima del furto

Durante i lavori in campagna, i carabinieri hanno trovato un sacco che si è rivelato essere la refurtiva di un furto avvenuto nella serata precedente. La vittima, residente a Russi, ha riconosciuto gli oggetti e sono stati restituiti. L’intervento si è concluso con il recupero della merce e il riacquisto della tranquillità per la persona coinvolta.

La refurtiva del furto in abitazione è stata segnalata da un uomo che stava lavorando nel proprio terreno agricolo. I militari rintracciano poi la vittima dei ladri Si è conclusa con un lieto fine l’avventura di una cittadina di Russi che, nella serata di giovedì scorso, aveva subito un furto in abitazione. Durante un normale servizio di controllo del territorio i Carabinieri della stazione di Godo sono stati allertati da un residente che, lavorando nel proprio terreno agricolo, aveva notato la presenza di un sacco contenente degli oggetti occultato dietro un cespuglio. I militari hanno prontamente recuperato il materiale, conducendo accertamenti per individuarne la provenienza ed associarlo a eventuali furti commessi nella zona. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Nell'auto rubata i computer sottratti in una scuola, i carabinieri restituiscono la refurtivaIl colpo risale alla vigilia dello scorso Natale quando i malviventi erano entrati in azione nell'istituto dell'entroterra riminese portando via il...

Andretta, truffa del finto incidente smascherata: Carabinieri arrestano ventenne e restituiscono 6000 euro all'anziana vittimaI Carabinieri della Stazione di Andretta, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio e di contrasto ai reati predatori, svolti sotto...

Contenuti e approfondimenti su Durante i lavori in campagna trova il...

Temi più discussi: Lavori in quota e omessa protezione anticaduta: solo la condotta abnorme salva il datore di lavoro; Sopralluogo al Ponte delle Teste Mozze – Federico e Viscuso: la Seconda Circoscrizione chiede la restituzione alla città di un tesoro storico emerso durante i lavori del tram; Imola, lavori sulle strade. Come cambia la viabilità durante gli interventi; Guasto il semaforo tra via Libertà e piazza Castelnuovo: cavi tranciati durante i lavori in zona.

Fuga di gas durante i lavori stradali a Terlizzi: evacuate due palazzine, nessun feritoPaura nel pomeriggio a Terlizzi, in provincia di Bari, per una fuga di gas che ha reso necessaria l’evacuazione di due palazzine in via dei Lilium. L’allarme è scattato intorno alle 14.30, quando ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Cingoli, tubo del metano tranciato durante i lavori: fuga di gas, evacuate cinque caseCINGOLI - Tranciato un tubo del metano durante i lavori su strada in via Villa Torre di Cingoli, cinque abitazioni evacuate. La decisione è stata adottata in via precauzionale, sono in corso ... corriereadriatico.it

Cosa è successo durante la benedizione pasquale I vostri racconti all'800.800.002! - facebook.com facebook

Bimba annegata nel lago durante il centro estivo, verso sei rinvii a giudizio a Cuneo #cuneo x.com