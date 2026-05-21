Reggio Emilia il sindacato piange Tiziano Rinaldini

Reggio Emilia piange la scomparsa di Tiziano Rinaldini, deceduto ieri sera all’età di 79 anni. Nato nella città emiliana, Rinaldini aveva iniziato la sua carriera politica come funzionario della Fgci locale tra il 1966 e il 1969. Successivamente si era unito alla Fiom Cgil, guidata all’epoca da Silvano Consolini, e aveva ricoperto il ruolo di segretario provinciale dei metalmeccanici. La sua figura era nota nel mondo sindacale locale e regionale.

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Reggio Emilia, 21 maggio 2026 - E’ deceduto ieri sera Tiziano Rinaldini, nato a Reggio Emilia 79 anni fa, già funzionario della Fgci reggiana (dal 1966 al 1969) per poi entrare a far parte della Fiom Cgil sotto la guida di Silvano Consolini, diventando poi segretario provinciale dei metalmeccanici. Nel 1974 la Fiom nazionale gli chiese di spostarsi a Varese dove ricoprirà il ruolo di segretario della categoria fino al 1976 quando andrà a Roma, seguendo per la Fiom nazionale il settore dell’auto insieme a Claudio Sabattini. Visse in pieno gli anni delle vertenze con la Fiat e le storiche vicende del 1980 che sancirono la fine di un intenso decennio di conquiste operaie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, il sindacato piange Tiziano Rinaldini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Emilia piange l'avvocato Paolo Coli, specialista in diritto amministrativo. “Grande competenza e professionalità”Reggio Emilia, 4 maggio 2026 - La città piange Paolo Coli, 66 anni, avvocato reggiano originario di Castelnovo Monti e titolare di uno studio legale... Kate Middleton a Reggio Emilia: missione per il Reggio Approach? Cosa scoprirai Come influenzerà il modello emiliano la strategia globale della Royal Foundation? Chi sono gli esperti che incontrerà la Principessa... Reggio Emilia, il sindacato piange Tiziano RinaldiniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it FIN QUI SOLO DOMANDE INEVASE. ORA RISPOSTE. cislemiliacentrale.it/news/hellwatt-… x.com Reggio Emilia, crolla controsoffitto in un asiloReggio Emilia, 20 maggio 2026 – Crolla una porzione di controsoffittatura in una scuola d’infanzia gestita dalla cooperativa sociale Accento, in convenzione con il Comune di Reggio Emilia. Un episodio ... ilrestodelcarlino.it