Reggio Emilia si trova a dover affrontare la perdita di uno dei suoi avvocati più noti, Paolo Coli, morto all’età di 66 anni. Originario di Castelnovo Monti e titolare di uno studio nel centro storico, Coli era riconosciuto come uno specialista in diritto amministrativo. La sua attività professionale si è svolta principalmente in questa città, dove era apprezzato per la sua competenza e professionalità.

Reggio Emilia, 4 maggio 2026 - La città piange Paolo Coli, 66 anni, avvocato reggiano originario di Castelnovo Monti e titolare di uno studio legale in pieno centro storico, in via Vittorio Veneto. Ha combattuto contro un male che lo ha portato via nella notte tra sabato e domenica. Il legale era specializzato in diritto amministrativo: per molti anni ha prestato consulenza a favore di numerosi enti territoriali e pubbliche amministrazioni nella nostra regione, diventando un pilastro nella loro tutela giuridica per decenni. A Reggio è stato consulente legale del municipio durante i mandati dei sindaci Graziano Delrio, Luca Vecchi e Marco Massari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia piange l'avvocato Paolo Coli, specialista in diritto amministrativo. “Grande competenza e professionalità”

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