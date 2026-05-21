Reggio Calabria smantellata la rete di mazzette sui lavori pubblici

A Reggio Calabria è stata smantellata una rete di corruzione legata ai lavori pubblici, con l’arresto di diverse persone coinvolte. Le indagini hanno accertato che funzionari pubblici e imprenditori si scambiavano tangenti per ottenere appalti e favori nelle gare d’appalto. Sono stati individuati altri indagati, alcuni dei quali sono ancora in attesa di ulteriori provvedimenti. Le prove raccolte si basano su intercettazioni, documenti e testimonianze che attestano il pagamento di mazzette e il sistema di favori illeciti.

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? Punti chiave Come sono state documentate le mazzette tra funzionari e imprenditori?. Chi sono gli altri indagati coinvolti nel sistema di corruzione?. Quali altri cantieri strategici rischiano di subire rallentamenti o blocchi?. Perché il progetto dell'ex cinema Orchidea è finito nel mirino?.? In Breve Imprenditori coinvolti Antonio Scopelliti e Demetrio Cama con sequestro quote Ecolog Italia e As Costruzioni.. Cantiere ex cinema Orchidea sul lungomare da 2 milioni euro coinvolto per informazioni riservate.. Funzionario Giancarlo Cutrupi agli arresti domiciliari insieme al protagonista Arturo Arcano in carcere.. Corruzione per 5mila euro legata a varianti in corso d'opera e stati di avanzamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria, smantellata la rete di mazzette sui lavori pubblici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Calabria, tangenti in Comune per i lavori pubblici: 4 arresti, videoregistrate le consegne di denaroQuattro arresti e due società sequestrate in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria, dove sono stati eseguiti provvedimenti... Torricella, maxi blitz: smantellata rete di mazzette da 4,3 milioni?? Cosa sapere Nove arresti a Torricella per corruzione su appalti da 4,3 milioni di euro. Scandalo mazzette in Calabria, smantellata la rete dei favori: i NOMI dei funzionari e imprenditori arrestatiIl Gip ordina quattro arresti e il sequestro di due società. Svelato un meccanismo per velocizzare i pagamenti in cambio di denaro. Nel mirino finis ... zoom24.it Corruzione in appalti pubblici: 4 arresti a Reggio Calabria di cui 2 dipendenti del ComuneLeggi su Sky TG24 l'articolo Corruzione in appalti pubblici: 4 arresti a Reggio Calabria di cui 2 dipendenti del Comune ... tg24.sky.it