Torricella maxi blitz | smantellata rete di mazzette da 4,3 milioni

A Torricella sono stati effettuati nove arresti nell’ambito di un’operazione contro un sistema di corruzione legato a appalti pubblici per un valore di 4,3 milioni di euro. L’indagine ha svelato un flusso di mazzette che coinvolgeva fondi destinati a progetti come Torre Ovo e i Giochi del Mediterraneo 2026. Il blitz ha portato al sequestro di documenti e materiali durante le perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici degli indagati.

?? Cosa sapere Nove arresti a Torricella per corruzione su appalti da 4,3 milioni di euro. Il sistema ha coinvolto fondi PNRR per Torre Ovo e Giochi del Mediterraneo 2026. Nove arresti in regime di domiciliari e dieci misure cautelari scattate durante la notte a Torricella, dopo che i Carabinieri di Manduria hanno smantellato un sistema di corruzione legato agli appalti pubblici e alle mazzette incassate dall'ex vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici. Le indagini della Procura di Taranto hann .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torricella, maxi blitz: smantellata rete di mazzette da 4,3 milioni Notizie correlate Maxi blitz tra Napoli e Caserta: smantellata rete dei falsi contratti per immigrati: 18 arrestiMaxi operazione della Polizia di Stato tra Napoli e Caserta contro un’organizzazione criminale accusata di favoreggiamento dell’immigrazione... Maxi operazione contro il traffico illecito di tabacco: smantellata rete da 700 mila euro al giornoABBONATI A DAYITALIANEWS Indagine di nove mesi e ricostruzione della filiera criminale Una complessa operazione della Guardia di Finanza di Palermo,...