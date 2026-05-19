A Reggio Calabria, sono stati effettuati quattro arresti legati a un’indagine su tangenti nel settore dei lavori pubblici. Durante le operazioni sono state videoregistrate alcune consegne di denaro tra funzionari e imprenditori. Sono state sequestrate anche due società coinvolte nelle attività illecite. L’indagine coinvolge funzionari pubblici e imprenditori che devono rispondere di corruzione e associazione a delinquere. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri nelle abitazioni e negli uffici.

Quattro arresti e due società sequestrate in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria, dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori accusati di corruzione nell’ambito della gestione degli appalti pubblici. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un presunto sistema illecito all’interno dell’amministrazione comunale, volto a favorire interessi privati attraverso la manipolazione delle procedure amministrative. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita dall’esecuzione di un’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura guidata dal dott. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Reggio Calabria, tangenti in Comune per i lavori pubblici: 4 arresti, videoregistrate le consegne di denaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Lavori pubblici e appalti pilotati al Comune di Reggio Calabria, Borrelli: "Un sistema corruttivo strutturato"Un presunto sistema corruttivo radicato nella macchina amministrativa del Comune di Reggio Calabria è stato ricostruito dalla Procura attraverso...

Corruzione nella gestione degli appalti pubblici a Reggio Calabria: arrestate 4 persone, 2 sono dipendenti del ComuneAppalti pubblici e autorizzazioni nel mirino della procura di Reggio Calabria: quattro persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta per...

Reggio Calabria, corruzione per i lavori del lido comunale, ex cinema Orchidea, cimiteri e discariche: i NOMI dei funzionari e imprenditori arrestatiIl Gip di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 soggetti, indisponendo anche il sequestro preventivo delle quote di due società in relazione ai delitti di corruzio ... strettoweb.com

Elezioni Reggio Calabria, gli ultimi sondaggi: il centrodestra di Cannizzaro in netto vantaggioDomenica 24 e lunedì 25 maggio a Reggio Calabria si vota per eleggere il nuovo sindaco. La sfida elettorale è tra Francesco Cannizzaro (centrodestra) e Domenico Battaglia (entrosinistra). Secondo i ... fanpage.it