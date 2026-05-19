Reggio Calabria tangenti in Comune per i lavori pubblici | 4 arresti videoregistrate le consegne di denaro
A Reggio Calabria, sono stati effettuati quattro arresti legati a un’indagine su tangenti nel settore dei lavori pubblici. Durante le operazioni sono state videoregistrate alcune consegne di denaro tra funzionari e imprenditori. Sono state sequestrate anche due società coinvolte nelle attività illecite. L’indagine coinvolge funzionari pubblici e imprenditori che devono rispondere di corruzione e associazione a delinquere. Le autorità hanno eseguito perquisizioni e sequestri nelle abitazioni e negli uffici.
Quattro arresti e due società sequestrate in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria, dove sono stati eseguiti provvedimenti cautelari nei confronti di pubblici ufficiali e imprenditori accusati di corruzione nell’ambito della gestione degli appalti pubblici. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato alla luce un presunto sistema illecito all’interno dell’amministrazione comunale, volto a favorire interessi privati attraverso la manipolazione delle procedure amministrative. Le indagini e l’operazione della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scaturita dall’esecuzione di un’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura guidata dal dott. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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