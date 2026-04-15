America' s Cup l' annuncio di Manfredi | Regata preliminare a luglio

Un rappresentante ha annunciato che si sta cercando di fissare per luglio 2026 a Napoli la regata preliminare della America's Cup. La data viene definita in uno dei passaggi di un processo in corso per organizzare l'evento. La decisione riguarda la pianificazione di questa fase preliminare, che si svolgerebbe prima della competizione principale. La comunicazione ribadisce l'impegno a stabilire una data certa per l'appuntamento sportivo.

"Ci stiamo avviando anche verso la definizione della data della regata preliminare che dovrebbe essere a luglio 2026 a Napoli". Così il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, all'indomani della cabina di regia su Bagnoli e Coppa America che si è tenuta ieri a.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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