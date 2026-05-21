Regata dei Tre Golfi parte da Napoli la sfida europea dei maxi yacht

Nella zona tra Napoli e Sorrento si è aperta la Regata dei Tre Golfi, con l’inizio della competizione europea dedicata ai maxi yacht. La manifestazione, denominata IMA Maxi European Championship 2026, si svolge dal 22 al 28 maggio come parte della Tre Golfi Sailing Week. La regata coinvolge imbarcazioni di grandi dimensioni provenienti da diversi paesi europei e rappresenta uno degli eventi principali della vela internazionale in questa stagione.

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Prende il via tra Napoli e Sorrento uno degli appuntamenti più attesi della vela internazionale: l’ IMA Maxi European Championship 2026, in programma dal 22 al 28 maggio nell’ambito della Tre Golfi Sailing Week. La manifestazione è organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia insieme alla International Maxi Association (Ima), in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con il supporto di Rolex e Loro Piana. Si parte con la storica Regata dei Tre Golfi. Come da tradizione, il campionato si aprirà con la 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova offshore che scatterà il 22 maggio dal golfo di Napoli, davanti alla sede del Circolo del Remo e della Vela Italia, con Castel dell’Ovo sullo sfondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video REGATA DEI 3 GOLFI Sullo stesso argomento Mondiale Orc 2026, 71ª Regata dei Tre Golfi: a Napoli via alla tradizionale prova d’alturaIl Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, della 71ª Regata dei Tre Golfi, la storica prova... Regata dei Tre Golfi, al via la prova d’altura del Mondiale ORC 2026Partita da Napoli la 71esima Regata dei Tre Golfi: al via la prova d’altura del Mondiale ORC 2026. Grande risultato per la nostra DOERS on Board alla 71esima Regata dei Tre Golfi, la competizione storica del Golfo di Napoli. In questa prestigiosa cornice il nostro equipaggio 100% Fincantieri ha ottenuto il primo posto in tempo reale e il secondo posto in t x.com Spettacolo nel Golfo, domani via all'Europeo Maxi le regine dei mariUno degli eventi più attesi della stagione velica internazionale sta per iniziare: l' IMA Maxi European Championship 2026 , che si svolgerà dal 22 al 28 maggio tra Napoli ... ilmattino.it Sorrento. Domani la Regata dei Tre GolfiIl Campionato del Mondo ORC 2026 entra in uno dei suoi momenti più significativi con la partenza, prevista per domani, della 71ª Regata dei Tre Golfi ... sorrentopress.it