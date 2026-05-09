È iniziata a Napoli la 71ª edizione della Regata dei Tre Golfi, con la partenza della prova d’altura valida come Mondiale ORC 2026. La competizione coinvolge diverse imbarcazioni provenienti da vari paesi e si svolge lungo un percorso che include tre golfi italiani. La manifestazione si svolge in condizioni di mare e vento che stanno influenzando la gara, con i partecipanti che si preparano a sfidarsi su rotte di circa 150 miglia.

Partita da Napoli la 71esima Regata dei Tre Golfi: al via la prova d’altura del Mondiale ORC 2026. È partita nel pomeriggio di ieri dalla Rada di Santa Lucia, davanti a Castel dell’Ovo, la 71ª Regata dei Tre Golfi, prova offshore del Campionato del Mondo ORC 2026 e momento cruciale della Tre Golfi Sailing Week. Organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano di Genova e il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, in sinergia con l’Offshore Racing Congress (ORC), e supportata da Rolex e Loro Piana, la regata ha visto prendere il via, con un vento da sud-est sui 6 nodi, una flotta di 150 imbarcazioni di altissimo livello, provenienti da tutto il mondo, composta sia dai partecipanti al Mondiale ORC sia dagli equipaggi iscritti alla sola prova d’altura.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Regata dei Tre Golfi, al via la prova d’altura del Mondiale ORC 2026

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