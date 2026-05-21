È stato pubblicato il nuovo bando per la refezione scolastica, che riguarda il triennio da settembre 2026 ad agosto 2029, con opzione di rinnovo biennale fino ad agosto 2031. La procedura di presentazione delle domande è aperta anche per i servizi di pre e post scuola. La pubblicazione del bando arriva dopo una lunga attesa e una richiesta di chiarimenti da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. La scadenza per la presentazione delle domande non è ancora stata comunicata.

Bologna, 21 maggio 2026 – Dopo lunga attesa e una sonora bacchettata dell’Anac, è uscito il bando per la refezione scolastica per il triennio settembre 2026 e agosto 2029, con possibilità di rinnovo biennale per il periodo settembre 2029 - agosto 2031. In tavola 55.659.858,96 euro di budget, aumentabili fin ad un massimo di 11 milioni. Nel caso in cui sia poi concessa la proroga si arriva a 111.033.897.38 di euro. Il bando 2025, andato deserto, era di 105 milioni di euro. Quasi 500 i lavoratori coinvolti per la cucina senza considerare l’indotto delle attività accessorie e ausiliarie. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacai-bimbi-imparano-il-valore-08d21af0 (DIRE) Rimini, 17 feb. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Refezione scolastica, via al nuovo bando: entro quando fare domanda anche per pre e post scuola

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