Sport e disabilità bando Ausl per l' acquisto di protesi | come e quando fare domanda

L'Ausl Romagna ha aperto un bando per l'assegnazione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi. Questi fondi sono rivolti a persone con disabilità che desiderano praticare sport a livello amatoriale. La domanda può essere presentata secondo le modalità e i tempi indicati nel bando pubblicato. L'iniziativa mira a favorire l'accesso alle attività sportive per le persone con disabilità.

L'Ausl Romagna ha pubblicato un nuovo avviso per l'erogazione di contributi economici destinati all'acquisto di ausili e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali. La misura è rivolta alle persone con disabilità fisica di età compresa tra i 10 e i 64 anni. Le domande per accedere.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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