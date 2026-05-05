Aperto il bando per le iscrizioni ai servizi di pre e post scuola

Sono state avviate le iscrizioni ai servizi integrativi dedicati agli studenti per l’anno scolastico 20262027. Le attività comprendono il servizio di pre-scuola, la vigilanza durante la mensa e il servizio post-mensa, oltre al supporto dopo le lezioni. Le domande possono essere presentate per accedere a queste prestazioni, che sono rivolte ai bambini e alle famiglie interessate. Le modalità di iscrizione sono indicate sui canali ufficiali del Comune.

Sono aperte le iscrizioni per i servizi integrativi di pre-scuola, di vigilanza in mensa e post-mensa e di post-scuola per l'anno scolastico 20262027. Questi servizi hanno unarilevante funzione socioeducativa e intendono agevolare le famiglie impegnate in attività lavorative con orari non.🔗 Leggi su Parmatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Servizi, promozione dei centri estivi: aperto il bando per le convenzioni con il terzo settoreIl Comune di Pisa promuove lo svolgimento delle attività estive rivolte a bambini e adolescenti in età compresa tra 3 e 14 anni residenti a Pisa, da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aperto il bando per i contributi alle famiglie con persone affette da disturbi autistici; Servizio civile regionale all’Università di Pisa: aperto il bando per 59 posti; Servizio Civile Regionale: aperto il bando 2026; Aperto il bando per il Servizio civile regionale all'Università di Siena. Servizio civile regionale: Aperto a Signa il bando per il progetto Comune digitaleSIGNA - È aperto a Signa il bando per la selezione di un operatore volontario del servizio civile regionale nell'ambito del progetto Comune digitale, un ... piananotizie.it Toscana, aperto il bando per il Servizio civile regionale: 2.396 posti su quasi 400 progettiUn'opportunità importante per 2.396 giovani, residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana, che verranno selezionati per partecipare ai progetti di Servizio civile regionale. Il bando è aperto ed è ... 055firenze.it I lavori saranno terminati entro un anno: parco giochi anfiteatro all’aperto e un campo da bocce. Consegna entro un anno - facebook.com facebook Berlino, ospite degli studenti della Hertie School. Domande vere, confronto aperto, Europa vissuta. Mi hanno chiesto di commercio, lavoro, energia, formazione; hanno provato a mettere chiarezza nei rapporti internazionali. E mi hanno parlato soprattutto di lib x.com