La Infinity Dance protagonista assoluta a Les Couleurs de la Dance Csen 2026

A Nardò si è svolta la rassegna “Les Couleurs de la Dance Csen 2026”, un evento che ogni anno riunisce ballerini e coreografi provenienti da diverse regioni. La compagnia Infinity Dance ha partecipato come protagonista, portando sul palco le proprie esibizioni. La manifestazione, dedicata alla promozione della danza, si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato numerosi appassionati.