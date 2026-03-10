La Infinity Dance protagonista assoluta a Les Couleurs de la Dance Csen 2026
A Nardò si è svolta la rassegna “Les Couleurs de la Dance Csen 2026”, un evento che ogni anno riunisce ballerini e coreografi provenienti da diverse regioni. La compagnia Infinity Dance ha partecipato come protagonista, portando sul palco le proprie esibizioni. La manifestazione, dedicata alla promozione della danza, si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha attirato numerosi appassionati.
Anche quest’anno la manifestazione ha registrato il sold-out, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi del panorama coreutico nazionale. In questo prestigioso contesto le allieve neretine sono riuscite a distinguersi in maniera straordinaria, conquistando 14 primi posti e aggiudicandosi quindi 14 posizioni assolute in diverse discipline, oltre a portare a casa due borse di studio. Grande la soddisfazione della maestra Serena Manta, che non ha nascosto l’emozione e l’entusiasmo per i traguardi raggiunti. L’insegnante ha voluto inoltre ringraziare, come sempre, le famiglie delle ragazze, che con impegno e sacrificio accompagnano le allieve della scuola in questi importanti appuntamenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
