Torna Back To The Style Lucca sarà capitale della street dance dal 12 fino al 15 marzo

Dal 12 al 15 marzo, Lucca ospiterà la quarta edizione di Back To The Style, evento dedicato alla street dance. La manifestazione, organizzata da Emozione Danza, si svolgerà in città e farà parte dei principali appuntamenti del Vivi Lucca. Durante questi quattro giorni, la città si trasformerà nella capitale della street dance, attirando appassionati e artisti del settore.

La nostra città diventa capitale della street dance per quattro giorni, dal 12 al 15 marzo, quando scenderà in pista “Back To The Style“ quarta edizione, organizzata da Emozione Danza e inserita nei grandi eventi del Vivi Lucca. Il programma è stato illustrato ieri mattina all’Ostello San Frediano, ovvero a Lucca Hostel & Rooms. “Questa edizione si distingue per la sua portata internazionale, con la presenza già confermata di partecipanti provenienti da ben 20 Nazioni diverse, testimonianza dell’appeal globale di Back to The Style – dichiara uno degli organizzatori, il coreografo Mattia Capozzi –. L’evento ha consolidato la sua reputazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Back To The Style. Lucca sarà capitale della street dance dal 12 fino al 15 marzo Piazza XX Settembre, menù da tutto il mondo con l'international street food: appuntamento dal 13 al 15 marzoLe migliori specialità del mondo saranno protagoniste in piazza XX Settembre in occasione dell'International street food che si terrà dal 13 al 15... Street dance e competizioni, a Bari torna South Control: attesi 2mila partecipantiSi svolgerà da giovedì 26 a domenica 1° marzo a Bari l'evento South Control 2026, appuntamento con la street dance internazionale giunto alla quinta... Aggiornamenti e notizie su Torna Back Temi più discussi: Lucca: torna Back To The Style dal 12 al 15 marzo -; Torna Back To The Style. Lucca sarà capitale della street dance dal 12 fino al 15 marzo; Back To The Style torna protagonista a Lucca: la street dance è pronta ad animare la città; The King is back: Lyrics Audio torna al Gran Galà di Roma. Torna Back To The Style. Lucca sarà capitale della street dance dal 12 fino al 15 marzoLa nostra città diventa capitale della street dance per quattro giorni, dal 12 al 15 marzo, quando scenderà in pista Back To The Style quarta edizione, organizzata da Emozione Danza e inserita nei ... lanazione.it Back To The Style torna protagonista a Lucca: la street dance è pronta ad animare la cittàTanti gli ospiti d'eccezione come Les twins, il musical Cats, Tormento, Anna Donati e Sara Zoppi. Biglietti acquistabili sul sito backtothestyle.it ... luccaindiretta.it Back to back al PalaCatania! Sì torna subito a giocare dopo la vittoria contro la Rinascita Lagonegro. Tra le mura amiche del PalaCatania affronteremo,nel turno infrasettimanale, la Libertas Campi Reali Cantù. Vi aspettiamo numerosi al palazzetto! - facebook.com facebook - Pervis Estupinan torna titolare dopo oltre un mese: era il 18 gennaio nell’1-0 interno contro il Lecce, da quel momento solamente 7 minuti in 4 partite All’andata contro il Parma soffrì molto Britschgi che gli si ripresenterà davanti quest’o x.com