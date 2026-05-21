Realpolitik | Modena e Garlasco al centro del dibattito con Vecchioni
A Modena e Garlasco si sono aperti dibattiti legati a recenti sviluppi giudiziari. Le nuove perizie tecniche sono al centro delle discussioni sul processo riguardante Andrea Sempio, mentre la custodia cautelare di Salim El Koudri ha suscitato interrogativi sulla sicurezza nazionale. La discussione riguarda anche come queste decisioni possano influenzare i procedimenti giudiziari e le misure di prevenzione adottate. Le questioni sono state affrontate in incontri pubblici e commentate da esperti del settore legale.
? Domande chiave Come influenzeranno le nuove perizie tecniche il processo per Andrea Sempio?. Perché la custodia cautelare di Salim El Koudri cambia la sicurezza nazionale?. Quali nuovi elementi emergeranno dalle consulenze della difesa di Garlasco?. Come incideranno i nuovi sondaggi sulla percezione pubblica dell'attentato di Modena?.? In Breve Custodia cautelare disposta per Salim El Koudri dopo l'attentato di Modena.. Consulenze tecniche della difesa di Andrea Sempio previste nei prossimi giorni a Garlasco.. Partecipano al dibattito Barbara Palombelli, Roberto Vecchioni, Antonio Polito e Paolo Mieli.. Analisi dei sondaggi curata da Alessandra Ghisleri con commenti di Giampiero Mughini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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