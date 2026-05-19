Modena il Consiglio comunale si confronta sull’atto criminale del 16 maggio | sicurezza salute mentale e coesione al centro del dibattito
Il Consiglio comunale di Modena si è riunito per discutere dell’episodio avvenuto sabato 16 maggio nel centro storico. La riunione ha coinvolto i consiglieri su temi legati alla sicurezza, alla salute mentale e alla coesione sociale. Il dibattito si è svolto con toni spesso severi, evidenziando come quell’evento abbia avuto un impatto significativo sulla comunità. La discussione ha visto confronti diretti tra i presenti, nel tentativo di analizzare le cause e le possibili risposte a quanto accaduto.
Un dibattito intenso, a tratti duro, ma attraversato dalla consapevolezza che quanto accaduto sabato 16 maggio nel centro storico di Modena abbia lasciato un segno profondo nella città. Dopo l’informativa del sindaco Massimo Mezzetti in Consiglio comunale sull’atto criminale che ha scosso il cuore cittadino, i capigruppo consiliari hanno preso la parola dando vita a un confronto ampio, nel quale si sono intrecciati temi come sicurezza, salute mentale, integrazione, prevenzione del disagio e responsabilità politica. Un’aula attenta e partecipe ha ascoltato riflessioni differenti, accomunate però dalla volontà di leggere un episodio grave senza cedere né alla superficialità né alla strumentalizzazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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