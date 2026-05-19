Modena il Consiglio comunale si confronta sull’atto criminale del 16 maggio | sicurezza salute mentale e coesione al centro del dibattito

Il Consiglio comunale di Modena si è riunito per discutere dell’episodio avvenuto sabato 16 maggio nel centro storico. La riunione ha coinvolto i consiglieri su temi legati alla sicurezza, alla salute mentale e alla coesione sociale. Il dibattito si è svolto con toni spesso severi, evidenziando come quell’evento abbia avuto un impatto significativo sulla comunità. La discussione ha visto confronti diretti tra i presenti, nel tentativo di analizzare le cause e le possibili risposte a quanto accaduto.

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