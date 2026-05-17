Gramellini su La7 | Vecchioni Kessisoglu e la Trump al centro del dibattito

Durante una trasmissione su La7, sono stati affrontati diversi temi, tra cui le dichiarazioni di un giornalista riguardo a un cantante, un comico e l'ex presidente degli Stati Uniti. Sono state poste domande sulla psicologia di Mary Trump e sul suo possibile ruolo nel comprendere il potere negli Stati Uniti. Inoltre, si è discusso di un nuovo libro di un cantautore che parla della scrittura del cielo, senza però entrare nei dettagli delle risposte o dei contenuti specifici.

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? Domande chiave Come può la psicologia di Mary Trump spiegare il potere americano?. Cosa rivelerà il nuovo libro di Vecchioni sulla scrittura del cielo?. Perché i diritti digitali sono al centro del dibattito con Moshir Pour?. Come influisce la letteratura sulla decodifica della realtà politica attuale?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 ospiti Vecchioni, Kessisoglu, Lella Costa e Pegah Moshir Pour.. Antonio Padellaro dialoga con Gramellini per analizzare i fatti della settimana.. Mary L. Trump offre analisi psicologica sulle dinamiche politiche degli Stati Uniti.. Il team di supporto include Alessandra Sardoni, Giovanna Botteri e Saverio Raimondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gramellini su La7: Vecchioni, Kessisoglu e la Trump al centro del dibattito ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Massimo Gramellini in ginocchio da Ilaria Salis: come si presenta su La7 In Altre Parole: Roberto Vecchioni, Antonio Padellaro e Paolo Kessisoglu tra gli ospitiMassimo Gramellini torna questa sera, sabato 16 maggio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda... Questa sera per commentare le ultime notizie della settimana con Massimo Gramellini ci saranno Roberto Vecchioni, Antonio Padellaro, Mary L. Trump, Pegah Moshir Pour e Lella Costa! Vi aspettiamo dalle 20:35 solo su @La7tv x.com Sigfrido Ranucci stasera a È Sempre CartabiancaMassimo Gramellini torna questa sera, sabato 16 maggio, con un nuovo appuntamento di In Altre Parole, il programma di attualità e cultura in onda alle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 16 ... davidemaggio.it In altre parole, gli ospiti di sabato 16 maggio di Massimo GramelliniIn altre Parole gli ospiti di sabato 16 maggio di Massimo Gramellini, gli ospiti e gli argomenti della puntata ... dituttounpop.it