Real Madrid-Athletic Bilbao sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Le Merengues salutano con una vittoria?
Il match tra Real Madrid e Athletic Bilbao si svolgerà sabato 23 maggio 2026 alle 21:00, segnando la conclusione della stagione per entrambe le squadre. La partita rappresenta l’ultimo impegno ufficiale prima della pausa estiva, con le due formazioni che cercano di terminare con una vittoria una stagione caratterizzata da diverse delusioni.
Ultimo atto della stagione per Real Madrid e Athletic Bilbao: due squadre che non vedono l’ora di chiudere una stagione che ha portato parecchie delusioni e ben poche gioie. I Blancos avevano scelto di intraprendere la strada Xabi Alonso ma Florentino Perez ha sconfessato presto questa scelta; ripiegare su Arbeloa non ha dato i frutti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Real Madrid 3 - 0 Athletic Bilbao Club | Spanish La Liga 2025/26 | Football Players Current Age
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