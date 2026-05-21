Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si disputa l’ultima partita della stagione tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Le due squadre, che hanno vissuto un’annata difficile con poche soddisfazioni, sono pronte a concludere il campionato. La sfida rappresenta il momento finale di un torneo segnato da molte delusioni per entrambe le formazioni. Sono attese formazioni compatte, ma il risultato finale resta incerto.

Ultimo atto della stagione per Real Madrid e Athletic Bilbao: due squadre che non vedono l’ora di chiudere una stagione che ha portato parecchie delusioni e ben poche gioie. I Blancos avevano scelto di intraprendere la strada Xabi Alonso ma Florentino Perez ha sconfessato presto questa scelta; ripiegare su Arbeloa non ha dato i frutti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Athletic Bilbao (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Le Merengues salutano con una vittoria?

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Real Madrid 3 - 0 Athletic Bilbao Club | Spanish La Liga 2025/26 | Football Players Current Age

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