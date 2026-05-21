Real Madrid-Athletic Bilbao sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Le Merengues salutano con una vittoria?

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si disputa l’ultima partita della stagione tra Real Madrid e Athletic Bilbao. Le due squadre, che hanno vissuto un’annata difficile con poche soddisfazioni, sono pronte a concludere il campionato. La sfida rappresenta il momento finale di un torneo segnato da molte delusioni per entrambe le formazioni. Sono attese formazioni compatte, ma il risultato finale resta incerto.

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Ultimo atto della stagione per Real Madrid e Athletic Bilbao: due squadre che non vedono l’ora di chiudere una stagione che ha portato parecchie delusioni e ben poche gioie. I Blancos avevano scelto di intraprendere la strada Xabi Alonso ma Florentino Perez ha sconfessato presto questa scelta; ripiegare su Arbeloa non ha dato i frutti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Madrid-Athletic Bilbao (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Le Merengues salutano con una vittoria?
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