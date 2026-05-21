Real Madrid-Athletic Bilbao sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Ultima della stagione per i Blancos

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si svolgerà l’ultimo incontro della stagione tra il Real Madrid e l’Athletic Bilbao. Si tratta di un match che chiude un campionato caratterizzato da diverse difficoltà per entrambe le squadre, con poche soddisfazioni e molte sfide da affrontare. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con attenzione rivolta ai pronostici e alle previsioni legate a questa partita che segna la conclusione di un’annata sportiva.

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Ultimo atto della stagione per Real Madrid e Athletic Bilbao: due squadre che non vedono l’ora di chiudere una stagione che ha portato parecchie delusioni e ben poche gioie. I Blancos avevano scelto di intraprendere la strada Xabi Alonso ma Florentino Perez ha sconfessato presto questa scelta; ripiegare su Arbeloa non ha dato i frutti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Madrid-Athletic Bilbao (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Ultima della stagione per i Blancos
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