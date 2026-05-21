Real Betis-Levante sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Valenciani in gol a La Cartuja?

Da infobetting.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si gioca il match tra Real Betis e Levante. Il Levante, grazie alla vittoria contro il Maiorca, si trova fuori dalla zona retrocessione e ora ha possibilità di salvarsi. Le formazioni ufficiali sono state rese note e si attendono quote e pronostici. La partita si svolge a La Cartuja, con i valenciani che cercano un risultato positivo in un momento cruciale della stagione.

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La vittoria col Maiorca ha messo il Levante in una situazione inimmaginabile fino a poche settimane fa: i Granotas sono fuori dagli ultimi tre posti e ora hanno concrete possibilità di salvezza. La lotta salvezza in Spagna è stata davvero emozionante e ora vivrà un’ultima giornata davvero clamorosa: i valenciani nell’ultima giornata saranno ospiti del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Real Betis-Levante (sabato 23 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Valenciani in gol a La Cartuja?
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