Real Betis-Real Madrid venerdì 24 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol+Over a La Cartuja?

Venerdì sera alle 21:00 si gioca la partita tra Real Betis e Real Madrid, in programma a La Cartuja. La settimana del calcio spagnolo è stata molto intensa, con partite disputate fino a giovedì e subito dopo un nuovo turno in programma. Sono state diffuse le formazioni ufficiali e sono disponibili quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di gol e over.