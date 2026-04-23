Real Betis-Real Madrid venerdì 24 aprile 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol+Over a La Cartuja?
Venerdì sera alle 21:00 si gioca la partita tra Real Betis e Real Madrid, in programma a La Cartuja. La settimana del calcio spagnolo è stata molto intensa, con partite disputate fino a giovedì e subito dopo un nuovo turno in programma. Sono state diffuse le formazioni ufficiali e sono disponibili quote e pronostici, con particolare attenzione alla possibilità di gol e over.
Il calcio spagnolo sta vivendo una settimana molto intensa: turno infrasettimanale fino a giovedì, poi si riparte immediatamente, tra l’altro con un piatto fortissimo. La prima gara della nuova giornata, che si gioca come di consueto venerdì notte, vedrà protagoniste Real Betis e Real Madrid. Gli andalusi hanno subito una botta terribile una settimana fa,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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