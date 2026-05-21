Real Betis-Levante sabato 23 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Granotas vicinissimi all’impresa
Sabato 23 maggio 2026 alle 21:00 si torna a giocare la partita tra Real Betis e Levante, due squadre che si affrontano in un match decisivo per la classifica. La recente vittoria contro il Maiorca ha cambiato le prospettive del Levante, che ora si trova fuori dalla zona retrocessione e con buone chance di evitare la retrocessione diretta. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano una possibile impresa dei Granotas.
La vittoria col Maiorca ha messo il Levante in una situazione inimmaginabile fino a poche settimane fa: i Granotas sono fuori dagli ultimi tre posti e ora hanno concrete possibilità di salvezza. La lotta salvezza in Spagna è stata davvero emozionante e ora vivrà un’ultima giornata davvero clamorosa: i valenciani nell’ultima giornata saranno ospiti del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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