Sabato 2 maggio 2026 alle 14:00 si sfideranno Villarreal e Levante in una partita valida per la liga. Il Levante, penultimo in classifica con 33 punti, ha raccolto risultati sorprendenti nelle ultime giornate, mantenendo viva la speranza di evitare la retrocessione. La squadra si impegna da tempo per recuperare posizioni e mettere pressione alle avversarie nella lotta per la salvezza.

Il Levante è penultimo con 33 punti ma nelle ultime giornate sta compiendo qualcosa di incredibile: i Granotas non hanno mai smesso di credere nella salvezza e hanno contribuito fortemente ad infiammare la lotta per non retrocedere. Al momento la squadra valenciana ha 33 punti, solo 2 in meno del Maiorca quart’ultimo ma per riuscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Levante (sabato 02 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I Granotas cercano l’impresa

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