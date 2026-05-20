Durante una visita in Irlanda del Nord, il re e la regina hanno partecipato a diverse attività, nonostante il maltempo. La coppia reale si è mostrata impegnata in incontri pubblici e ha assaporato il whisky locale, sfidando le condizioni climatiche avverse. La loro presenza ha attirato l'attenzione dei presenti, mentre alcuni osservatori hanno notato un errore di pronunciamento del re, che ha attirato commenti e discussioni tra i testimoni dell’evento. La visita si è svolta senza ulteriori incidenti significativi.

Re Carlo e Camilla si trovano in visita in Irlanda del Nord. La coppia reale ha partecipato a una serie di attività, sfidando il brutto tempo non solo con ombrelli e impermeabili, ma anche sorseggiando del whisky locale. Procediamo con ordine. Re Carlo e la Regina Camilla, il viaggio a sorpresa con assaggio di whisky. Kate Middleton è appena tornata dall’Italia e Re Carlo e la Regina Camilla sono partiti per l’Irlanda del Nord. Si tratta di una visita a sorpresa che dovrebbe durare tre giorni, ma non sono stati dati dettagli per una questione di sicurezza. Malgrado la pioggia, la visita dei Sovrani è iniziata a Belfast con una serie di esibizioni all’aperto di danze e musica tradizionale che saranno presentate all’All-Ireland Fleadh, il più grande festival al mondo di musica, canto e danza irlandese che si tiene ad agosto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo in Irlanda del Nord, il suo errore non passa inosservato e qualcuno osa correggerlo

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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