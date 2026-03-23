Francesca Cipriani cosa è successo col marito dopo l’annuncio choc

Per settimane si è parlato di una crisi profonda, di quelle che sembrano mettere in discussione anche le storie più solide. E quando al centro ci sono due volti noti come Francesca Cipriani e il marito Alessandro Rossi, l’attenzione cresce inevitabilmente. A sorprendere il pubblico, però, non è stata solo la difficoltà vissuta dalla coppia, ma anche la sincerità con cui l’ex gieffina ha deciso di raccontarla. Ospite nel salotto televisivo di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta, la showgirl aveva già lasciato intendere che qualcosa si fosse incrinato. Alla base del momento complicato, una questione delicata e tutt’altro che secondaria: il desiderio di diventare genitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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