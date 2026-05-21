Re Carlo è morto | Radio Caroline nel caos cosa c' è dietro

Da liberoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un annuncio radiofonico ha comunicato la morte di Re Carlo, scatenando confusione tra gli ascoltatori. Radio Caroline ha diffuso la notizia senza ulteriori dettagli, generando reazioni contrastanti e scompiglio nel settore radiofonico. La diffusione improvvisa della notizia ha portato a reazioni di sorpresa e attenzione da parte del pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da fonti istituzionali nei momenti immediatamente successivi. La notizia ha coinvolto diversi media e ha sollevato interrogativi sulla gestione delle informazioni sensibili.

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Re Carlo è morto. Un annuncio radiofonico che ha scatenato un vero e proprio putiferio. Radio Caroline aveva dato notizia della scomparsa del sovrano. Peccato però che Carlo III sia vivo e vegeto. La colpa dell'errore? Un problema informatico presso lo studio principale dell'emittente a Maldon, nell'Essex orientale. Come spiegando attraverso un post social, per sbaglio è stata innescata la procedura per la morte di un monarca "che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, pur sperando di non doverla mai utilizzare". "Radio Caroline è poi rimasta in silenzio come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e a chiedere scusa in onda", ha scritto il direttore Peter Moore, che si è "scusato con Sua Maestà il Re e con i nostri ascoltatori per qualsiasi disagio causato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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