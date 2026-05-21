Re Carlo è morto | Radio Caroline nel caos cosa c' è dietro

Un annuncio radiofonico ha comunicato la morte di Re Carlo, scatenando confusione tra gli ascoltatori. Radio Caroline ha diffuso la notizia senza ulteriori dettagli, generando reazioni contrastanti e scompiglio nel settore radiofonico. La diffusione improvvisa della notizia ha portato a reazioni di sorpresa e attenzione da parte del pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da fonti istituzionali nei momenti immediatamente successivi. La notizia ha coinvolto diversi media e ha sollevato interrogativi sulla gestione delle informazioni sensibili.

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Re Carlo è morto. Un annuncio radiofonico che ha scatenato un vero e proprio putiferio. Radio Caroline aveva dato notizia della scomparsa del sovrano. Peccato però che Carlo III sia vivo e vegeto. La colpa dell'errore? Un problema informatico presso lo studio principale dell'emittente a Maldon, nell'Essex orientale. Come spiegando attraverso un post social, per sbaglio è stata innescata la procedura per la morte di un monarca "che tutte le stazioni del Regno Unito tengono pronta, pur sperando di non doverla mai utilizzare". "Radio Caroline è poi rimasta in silenzio come richiesto, prima di ripristinare la programmazione e a chiedere scusa in onda", ha scritto il direttore Peter Moore, che si è "scusato con Sua Maestà il Re e con i nostri ascoltatori per qualsiasi disagio causato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "Re Carlo è morto": Radio Caroline nel caos, cosa c'è dietro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: “E’ morto Carlo III”, radio annuncia per errore la morte del Re Leggi anche: “È morto re Carlo”: panico in Gran Bretagna per l’annuncio sbagliato della radio Morto re Carlo III, partito il protocollo per il decesso, ma l'annuncio è un errore informatico di Radio Caroline - VIDEO x.com Ex stazione radio pirata del Regno Unito si scusa per aver annunciato erroneamente la morte del re Carlo reddit È morto. Annuncio choc su Re Carlo III, poi la smentita: le scuse ufficialiUn errore informatico negli studi di Radio Caroline ha attivato per sbaglio la procedura d’emergenza per la morte di un sovrano, portando alla diffusione della falsa notizia su Re Carlo III. notizie.it Re Carlo III è morto: il clamoroso errore in diretta di Radio CarolineImmediate le scuse dell'emittente e la spiegazione di quello che è già stato ribattezzato come uno dei più clamorosi pasticci radiofonici degli ultimi anni ... dire.it