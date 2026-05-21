È morto re Carlo | panico in Gran Bretagna per l’annuncio sbagliato della radio

In Gran Bretagna, un annuncio sbagliato della radio ha provocato scompiglio, annunciando erroneamente la morte di re Carlo. La notizia si è diffusa rapidamente, alimentando il panico tra la popolazione e generando reazioni di sorpresa e confusione. Successivamente, si è scoperto che l’errore è stato causato da un problema informatico. La notizia si è rivelata infondata, lasciando il sovrano vivo e in buona salute.

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Tutta colpa di un errore informatico. E semmai Re Carlo credesse nella scaramanzia, ha guadagnato giorni di vita in più. Radio Caroline, emittente locale dell’Essex orientale, ha annunciato per sbaglio la morte del re. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, mentre il sovrano settantasettenne si trovava in visita ufficiale in Irlanda del Nord insieme alla regina Camilla. Secondo quanto spiegato dal direttore Peter Moore in un post sui social media, un malfunzionamento del computer presso lo studio principale a Maldon ha innescato accidentalmente la cosiddetta procedura Monarca, il protocollo che tutte le stazioni radiofoniche britanniche tengono pronto per annunciare la morte di un sovrano, “ pur sperando di non doverla mai utilizzare “. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “È morto re Carlo”: panico in Gran Bretagna per l’annuncio sbagliato della radio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why certain reporters are losing their minds over Prince Harrys security. Sullo stesso argomento Leggi anche: Falsa morte di re Carlo, l'annuncio della radio e l'incredibile gaffe Gran Bretagna, Re Carlo III arriva al Parlamento per il King's SpeechRe Carlo III è arrivato al Parlamento britannico a Londra dove, nel suo King’s Speech, illustrerà il programma legislativo del governo davanti ai... Gran Bretagna, soldata 24enne muore davanti a re Carlo cadendo da cavallo x.com Gran Bretagna, radio locale diffonde per errore la notizia della morte di Carlo IIILeggi su Sky TG24 l'articolo Gran Bretagna, radio locale diffonde per errore la notizia della morte di Carlo III ... tg24.sky.it È morto Carlo III, ma è un errore: lo scivolone di una radio inglese che poi si scusaÈ morto Carlo III. Un annuncio che poteva sconvolgere il mondo intero, di sicuro la Gran Bretagna, ma per fortuna dei sudditi di Sua Maestà non è affatto vero: re Carlo è vivo. L'annuncio è stato da ... msn.com