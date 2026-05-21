Re Carlo è morto | l' errore clamoroso di una radio inglese che poi si scusa
Una radio locale del sud-est inglese ha diffuso per errore la notizia della morte di re Carlo III, annunciando che era deceduto. Poco dopo, la radio ha riconosciuto l’errore e si è scusata pubblicamente. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e ha sollevato discussioni sulla responsabilità delle emittenti nel diffondere informazioni. La notizia falsa, diffusa senza verifiche immediate, ha generato confusione tra gli ascoltatori. La radio ha precisato che si è trattato di un errore umano.
"È morto re Carlo III". Ma no, non è affatto vero. L'annuncio è stato dato per errore da Radio Caroline, una radio locale del sud-est inglese. L'emittente poco dopo si è poi prontamente scusata "per il disagio causato". Secondo la radio inglese, a causa di un problema informatico era stata. 🔗 Leggi su Today.it
RE CARLO E' MORTO: L'ANNUNCIO CHOC IN RADIO POI L'AGGHIACCIANTE SCOPERTA
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