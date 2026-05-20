È morto Re Carlo III L’annuncio clamoroso scuote il mondo poi si scopre la verità

Martedì 19 maggio 2026, molte persone nel Regno Unito sono state colpite da un annuncio improvviso riguardante la morte di Re Carlo III. L'informazione, diffusa in modo repentino, ha generato shock tra gli ascoltatori. Tuttavia, successivamente si è scoperto che la notizia non corrispondeva alla realtà e che si trattava di un errore o di una falsa comunicazione. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha sollevato domande sulla diffusione di notizie infondate.

“È morto Re Carlo III “. L’annuncio, improvviso e gelido, ha fatto sobbalzare molti ascoltatori nel Regno Unito martedì 19 maggio 2026. A diffonderlo non è stata una testata qualsiasi, ma Radio Caroline, storica emittente britannica nata negli anni Sessanta come radio pirata. Per alcuni minuti, la notizia ha avuto il suono di un protocollo ufficiale, di quelli preparati per eventi enormi e che nessuno vorrebbe mai usare davvero. Poi è arrivata la spiegazione: Re Carlo III è vivo. Si è trattato di un errore tecnico nello studio principale della radio, a Maldon, nell’Essex. Un problema informatico ha attivato per sbaglio la procedura “Death of a Monarch”, il protocollo che le emittenti britanniche tengono pronto in caso di morte del sovrano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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RE CARLO E' MORTO: L'ANNUNCIO CHOC IN RADIO POI L'AGGHIACCIANTE SCOPERTA

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