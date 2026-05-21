Una radio inglese ha diffuso un annuncio errato dichiarando la morte di Re Carlo III. Durante una trasmissione, la stazione ha comunicato che i programmi regolari erano stati sospesi fino a nuovo avviso, senza specificare ulteriori dettagli. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e generato diverse reazioni tra gli ascoltatori. La radio ha successivamente chiarito che si è trattato di un errore e ha ripristinato la normale programmazione.

Una radio inglese ha annunciato, per errore, la morte di Re Carlo III. “Questa è Radio Caroline. Abbiamo sospeso i nostri normali programmi fino a nuovo avviso. In segno di rispetto, in seguito alla scomparsa di Sua Maestà il Re Carlo Terzo”. La fake news è subito diventata virale allertando il Regno Unito e immediatamente sono arrivate le scuse e la risposta dell’emittente che ha spiegato che si è trattato di un problema tecnico nello studio principale di Maldon, nell’Essex. Sarebbe stata attivata per sbaglio la procedura prevista per la morte di un sovrano, di cui dispongono tutte le emittenti britanniche “sperando di non doverla mai utilizzare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Re Carlo è morto”, l’annuncio per errore di Radio Caroline

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«Re Carlo è morto», ma era un falso allarme: imbarazzo per una radio britannica

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