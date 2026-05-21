Martedì pomeriggio nel Regno Unito, Radio Caroline ha trasmesso un annuncio errato dichiarando la morte di Re Carlo III. L’errore è stato causato da un problema informatico che ha portato alla diffusione della notizia falsa. Immediatamente sono scoppiate reazioni di panico tra gli ascoltatori e sui social media. Successivamente, è stata diffusa una comunicazione ufficiale per chiarire che la notizia non corrispondeva al vero.

Un errore informatico ha scatenato il panico martedì pomeriggio nel Regno Unito, quando Radio Caroline ha annunciato per sbaglio la morte di Re Carlo III. L’emittente radiofonica, che trasmette nel sud dell’Inghilterra e nelle Midlands, ha attivato accidentalmente la procedura prevista per il decesso del monarca, un protocollo che tutte le stazioni britanniche tengono pronto. L’ incidente è avvenuto il 19 maggio 2026 nel primo pomeriggio, mentre il sovrano si trovava in visita ufficiale in Irlanda del Nord insieme alla regina Camilla. Secondo quanto riportato da un ascoltatore online, la trasmissione si è interrotta bruscamente: i conduttori... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Re Carlo è morto”: la radio dà l’annuncio per errore, poi scatta il panico e arriva la spiegazione ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RE CARLO E' MORTO: L'ANNUNCIO CHOC IN RADIO POI L'AGGHIACCIANTE SCOPERTA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: “È morto re Carlo”: panico in Gran Bretagna per l’annuncio sbagliato della radio

Leggi anche: "Re Carlo è morto": l'errore clamoroso di una radio inglese, che poi si scusa

RE CARLO III È MORTO. Per alcuni minuti nel Regno Unito è scattato il gelo dopo un annuncio radiofonico clamoroso. Ma dietro c’era un errore che ha attivato il protocollo più delicato #ReCarlo x.com

Re Carlo è morto: la radio dà l’annuncio per errore, poi scatta il panico e arriva la spiegazione ufficialeErrore informatico in una radio britannica scatena il caos: attivato per sbaglio il protocollo reale previsto in caso di morte del sovrano. Poi le scuse e la spiegazione. cinemaserietv.it

È morto. Annuncio choc su Re Carlo III, poi la smentita: le scuse ufficialiUn errore informatico negli studi di Radio Caroline ha attivato per sbaglio la procedura d’emergenza per la morte di un sovrano, portando alla diffusione della falsa notizia su Re Carlo III. notizie.it

Nuova Zelanda: Re Carlo e Regina Te Arikinui Nga wai hono i te po a Buckingham Palace reddit