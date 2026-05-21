Momo Elmaghraby, pugile egiziano, si prepara a disputare un match a Milano. A 12 anni è arrivato in Italia con la famiglia, pensando fosse una vacanza, ma non è più tornato nel suo paese d’origine. La sua vita passata include episodi di violenza, coinvolgimenti in risse e problemi con l’alcol e lo spaccio. La sua esperienza personale è stata segnata anche da un episodio durante una rissa alla stazione, che ha rappresentato un punto di svolta grazie alla boxe.

Momo sta tutto in un gesto. Mentre parla mangia un panino in una stanzetta della palestra dove si allena, appena finito si alza per andarsene, apre la porta, poi all'improvviso si gira e torna sui suoi passi, come una finta sul ring. Sul tavolo ci sono giusto due briciole, roba da nulla, ma lui prende un pezzo di carta e le tira via meticolosamente: ci mangeranno anche gli altri, non è giusto che le trovino. Stavolta la mano è stata piuma, spesso e volentieri è stata ferro, ed è un po' la parabola della sua vita: Momo di cognome fa Elmaghraby, ha 30 anni e fa il pugile, categoria mediomassimi. Si sta facendo strada nel complesso... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Razzismo, alcol, spaccio... Poi mi vedono durante una rissa alla stazione e la boxe mi cambia la vita"

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