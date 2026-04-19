Oggi, un’influencer milanese nota sui social come la “prof del corsivo” ha reso pubblico un episodio di aggressione avvenuto durante un incontro con una persona sconosciuta. Secondo quanto riferito, la donna le avrebbe chiesto una fotografia e, successivamente, le avrebbe sferrato un colpo. Elisa Esposito ha condiviso l’accaduto sui propri profili social, descrivendo l’episodio come un momento che ha superato il limite.

Elisa Esposito aggredita oggi: il racconto choc sui social. “Abbiamo superato il limite”. Con queste parole Elisa Esposito, influencer milanese conosciuta come la “ prof del corsivo ” su TikTok, ha raccontato un episodio che ha lasciato senza parole i suoi follower. Secondo quanto riferito dalla stessa content creator, sarebbe stata aggredita pochi minuti prima di pubblicare il video. Un uomo, spacciandosi per fan, le avrebbe chiesto una foto per poi colpirla con un pugno all’occhio. “Oggi abbiamo superato il limite. Sono appena tornata a casa, è accaduto dieci minuti fa”. “Mi ha tirato un pugno”: la denuncia dell’influencer. Nel video diffuso sui social, Elisa Esposito mostra il volto e denuncia l’accaduto con evidente rabbia.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Elisa Esposito aggredita oggi, ‘Mi ha chiesto una foto e poi mi ha colpita’: choc per la tiktoker del corsivo

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