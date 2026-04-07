Zeudi Di Palma a Belve le accuse sulla sessualità | Mi vedono così e non mi accettano Che fine hanno fatto i soldi dei fan dopo la cacciata dal Grande Fratello – Il video

Zeudi Di Palma, nota ex Miss Italia e streamer molto seguita su Twitch, è intervenuta nella prima puntata della settima stagione di Belve, trasmessa su Rai2. Durante l'intervista, ha affrontato il tema delle accuse sulla sua sessualità e delle reazioni che riceve, affermando di essere spesso giudicata in modo negativo. La conversazione ha anche toccato la questione dei soldi dei fan dopo la sua cacciata dal Grande Fratello.

Zeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021 e tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, si siede di fronte a Francesca Fagnani nella prima puntata della settima stagione di Belve, in onda su Rai2 da martedì 7 aprile in prima serata. Insieme a lei, tra gli ospiti, anche Amanda Lear e l’attrice Micaela Ramazzotti. L’intervista parte subito con la questione del fondo da 50mila euro raccolto dalla sua fanbase dopo l’uscita dal Grande Fratello. Di Palma conferma di averlo ricevuto: «L’ho usato nel modo migliore», spiega. Come ha speso i soldi della colletta dopo il Grande Fratello. Ma cosa ne ha fatto di quei soldi? L’influencer dice di aver investito il fondo raccolto dai suoi fan nello studio della recitazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Su Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. - facebook.com facebook

Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma sono le ospiti della prima puntata di #Belve. Con Francesca Fagnani, da martedì 7 aprile su Rai 2. #7aprile x.com