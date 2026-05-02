Il club rossonero aveva mostrato interesse per Pubill durante la finestra estiva di trasferimenti, considerando un'offerta di circa 10 milioni di euro. Attualmente, il difensore ha raggiunto un valore di mercato di circa 30 milioni di euro, grazie alle sue prestazioni sotto la guida dell'allenatore. La squadra sta ancora monitorando il mercato per rinforzare la difesa, mentre il giocatore continua a essere sotto osservazione.

Il Milan continua la ricerca di un possibile difensore per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il primo nome nella lista potrebbe essere quello di Mario Gila, difensore della Lazio in scadenza nel 2027 che sarebbe tanto apprezzato dal ds rossonero Igli Tare (che lo ha portato in Serie A) e dall'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il profilo di Gila è molto interessante, ma non sarà la prima estate in cui il Diavolo andrà alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. Vi ricordate le voci e le indiscrezioni estive dello scorso anno su Marc Pubill? Difensore classe 2003 che giocava all'Almería. I rumors parlavano di un possibile accordo tra Milan e il club spagnolo per circa 10 milioni di euro più bonus, ma saltò tutto, anche per dei dubbi intorno alla salute di Pubill.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pubill brilla con Simeone: il Milan lo aveva in mano per 10 milioni, oggi ne vale il triplo

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